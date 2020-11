Seis on vabaajasektoris karm, pealinna kandis ehk rohkemgi. Tervisekriisis ei ole veel paar aastat paremat kontaktide piiramisest. Iga vaktsiiniuudis on väike süttinud pirn külma koridori kauges otsas ja see hoiab lootust. Kuniks tulevad päevased numbrid, mis pirni tuhmistavad. Siseturism katab laua mujal Eestis, löögi all on aga piirkonnad, mis lõviosas riiki raha sisse toomisega tegelenud. Ning isegi kui meile mõni külaline paljudest on tüütu olnud, eksju, on turism andnud ekspordist kümnendiku, SKPst ca 8%. Koondamised sektorites on reaalsus, eriti Tallinna regioonis. See kriis on naise nägu, nii tööturul kui koduse elu koormuse kasvu kandmisel.