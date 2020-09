Augustis 2020 andsid Ameerika Ühendriigid esimese eriti võimsa kogupaugu järk-järgult küpsenud konfliktis Hiinaga. Nii nagu 1914. aastal, oskame tagajärgi ennustada üksnes praeguste teadmiste põhjal. Kuid uue külma sõja piirjooned hakkavad selgelt välja joonistuma ja see ei näi olevat enam midagi, mida annaks diplomaatia abiga siluda. Konflikt tuleb kõigile osalistele valus ja ega pääse hoopidest ka meie siin Eestis.

Avatud võitluse algust kuulutanud kogupauk läks Washingtonist teele 17. augustil, kui USA kaubandusministeerium keelas müüa Hiina kompaniile Huaweile mikrokiipe, mida valmistades on kasutatud Ameerika tehnoloogiat. See puudutab iga kiibitootjat maailmas. Kuna Ameerika Ühendriikide sanktsioonipiitsa ei taha tunda ükski suurem tegija, tähendas see samm, et Hiina elektroonikagigant ei saa enam materjali, millest näiteks odavaid telefone teha.