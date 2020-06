Kristi Stahl sotside ettepanekust: ilmselgelt ei saa omavalitsus kanda 100% lasteaia kuludest

Haridusse suunatav kogukulu moodustab kohalike omavalitsuste eelarvest üle poole, mistõttu on see täiesti arusaadav. Lisaks kõnetab Eesti hariduses toimuv enamikke valijaid. Nii on 8. juunil parlamendi suures saalis lugemisel sotsiaaldemokraatide algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu, mis soovib kaotada lasteaia osalustasu ja paneb riigile kohustuse hüvitada omavalitsustele saamata jäänud tulu riigieelarvest.

Eelnõu „hinnaks" on märgitud 40 miljonit eurot. Valitsuse seisukoht on, et rahastamist ei peaks vaatama eraldiseisvana niigi pooleli olevast alusharidust reguleeriva õiguse kaasajastamise protsessist ja otsustas eelnõud mitte toetada.