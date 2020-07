Ta oli protestikandidaat, kes paistis tagasihoidliku ja vaoshoitud president Bronisław Komorowski kõrval laval möllava rokkstaarina. Just nii tuli, nägi ja võitis viie aasta eest Andrzej Duda Poola presidendivalimised. Ja tegi seda ülinapilt.

Nagu Poolal nüüd juba kombeks, tegi ta seda sel nädalavahetusel taas, kogudes vaid 422 385 häält rohkem kui opositsioonis olev Rafał Trzaskowski. See oli siiski Poola mõistes väga napp võit – või teiselt poolt vaadates väga napp kaotus.

Täna võiks tõdeda, et koroona päästis opositsiooni, sest just valimiste edasilükkamine andis Kodanike Platvormile vajaliku lisaaja, selleks et oma strateegia, sealhulgas ka kandidaat, välja vahetada.

Mida võiksid Eesti liberaalid ja mitteliberaalid Poola valimistulemustest õppida?