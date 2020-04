Analüüsi ja eriti just visiooni on aga majandust puudutavastes otsustes olnud vähevõitu. Ebamugav ja ebapopulaarne, reklaamimiseks mitte sobilik on ka ju ammu hädavajalike struktuursete reformide läbiviimine alates riigireformist lõpetades tervishoiu süsteemi reformiga.

Nüüd, kui esimene kriisileevenduse raha on ära jagatud, on vaja kriisi kasutada selleks, et tugevamaks ehitada meie riik – vähendada raiskamist, bürokraatiat, sihitut sahmerdamist. Praegune kriis on näidanud eriti hästi kätte riigijuhtimise sihituse puudumise ja ametkondliku juhtimise struktuuri nõrgad kohad. Meil ei ole vaja mitte oma valdkonna ministreid, kes juhivad oma silotorne, vaid väljakutsepõhiseid meeskondi.