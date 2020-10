Armsad kahesajased! Kui me kaks aastat tagasi erakonna lõime, siis meie ambitsioon oli tuua Eesti välja peenhäälestamise noodistikust. Me tahtsime suunata Eestit kaugematele sihtidele kui vaid üks valimistsükkel, juhinduda teadmistest ja tuua värskust ja uut mõtlemist poliitikasse.

Me koondasime tugeva spetsialistide meeskonna ja panime vaid napi kuu ajaga kokku kõige põhjalikuma reformikava, mida on nähtud Mart Laari aegadest. Kuid keegi meist ilmselt ei kujutanud ette, et kaks aastat hiljem on olukord sootuks hullem. Meil on valitsus, kes ei tegele isegi mitte peenhäälestamisega, vaid kus inimesed on võtnud võimu vaid seetõttu, et nad tahavad lihtsalt olla võimul.