Kristina Kallas: Lüganuse vallaesindajad ei julge enam silmagi vaadata

Tuletame meelde: tegemist on tüüpilise poliitilise kiusamise juhtumiga, mille puhul Lüganusevallavanem vallandas kohaliku kooli direktori selgelt otsitud põhjustel. Tuhandeid inimesi Kiviõlist, Lüganuse vallast, Ida-Virumaalt ja üle Eesti avaldasid teotust kooli direktorile Heidi Uustalule ning nõudsid tema tööle ennistamist. Seda ei pidanud vallavalitsus mitte mingisuguseks märgiks sellest, et võiks kaaluda oma otsuse üle vaatamist.

Tänaseks ei ole enam küsimus ainuüksi kooli direktori poliitilises tagakiusamises, vaid oma valija vastu minemises. See, kuidas rahvaesindajad on neile delegeeritud võimu kasutanud kooli ja kogukonna vastu, teeb haiget. See teeb haiget õpetajatele, õpilastele, lastevanematele. See teeb haiget kooli vilistlastele, ka mulle, sest ma näen, kuidas vägivallatsetakse minu inimeste, minu õpetajate, minu sõprade üle. See kõik on niivõrd ebaõiglane ja samas valitseb jõuetuse tunne, sest seadusest abi ei saa. Eesti seadused ei võimalda valijal saadikuid tagasi kutsuda ega valitud kogu laiali saata, kui saadikud lähevad rahva tahtele vastu. Ainuke võimalus on esitada petitsioone ja loota saadikute poliitilisele kultuurile ja saadikute südametunnistusele. Kiviõli juhtum näitab, et alati ei saa sellele lootma jääda.

Ei julgenud silma vaadata