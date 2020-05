Kristina Kallas maasikasvatajate ähvardamisest: kas süü on selles, et ei oldud kuulekalt vait?

Kahjuks ei ole meil juba ammu debatti, vaid on ähvardamine, solvamine, võimu jõuga teistest üle sõitmine. Riigil on võimu monopol, tema käes on seaduslik ja ka füüsiline repressiivaparaat ja demokraatia tugevust näitab see, kas seda kasutatakse inimeste heaolu ja turvalisuse tagamiseks või minnakse sellega inimeste endi vastu. Me teame oma ajaloost ju selliseid riigijuhte, kes riigiaparaadi oma inimeste vastu tööle panid.

Arvate, et eelmise nädala madalseis oli kõik? Nüüd olete juba sihikul kõik. Sina, sina ja sina.