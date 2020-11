Kuigi ma mõistan igati kui keeruline on olla minister ja lapsevanem samal ajal, ei muuda see Mailis Repsi käitumist õiguslikust aspektist õigeks. Kuna ka ministri usaldusväärsus sai ilmsiks tulnud riigi vara väära kasutamise valguses kõvasti kannatada, siis on õige, et minister võttis sellises olukorras vastutuse ja oma kohalt taandus.

Eesti hariduse valdkond vajab aga uut energilist juhti, sest lahendamist vajavaid suuri ülesandeid on palju.