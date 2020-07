Kristina Kallas: terviseamet on muutunud vaat et kõige olulisemaks riigiametiks, ärme lase sel kadaidest tühjaks joosta

See on ka halb valdkonna juhtimine valitsuse poolt. Kompetentseid ja võimekaid inimesi on vaja seal tööl hoida iga hinnaga, makstes kasvõi üle valdkonna keskmise palga. See, millise vastutuse uues viiruste reaalsuses need inimesed on enda õlule saanud meie kõigi tervise osas, on erakordne, mistõttu ka tasu sellise töö eest peab olema erakordne.

Kui me tahame, et otsuseid meie elude eest teeksid parimad spetsialistid, kes meil võtta on, siis tuleb need parimad sinna tööle saada ja neid seal ka motiveerituna hoida. See, et minister vaid palus Kadail töölt mitte lahkuda, ei ole piisav. Meie aja kadaidelt tuleks küsida, millist tuge on tal vaja, et seda tööd veelgi paremini edasi teha – ta saab kõik, mida vajalikuks peab.