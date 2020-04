Kristina Kallas: valitsuse niinaatamine viib selleni, et inimesed löövad käega

Looge süsteem, kus on näiteks kirjas, et praeguses kriisis on piirangutel kolm taset. Tase 1 tähendab "Oleme hoolsad!" Ehk siis kassapidajad peavad olema klaasi taga, desinfitseerimisvahendid on igal pool käepärast, tuhandete inimestega üritusi ei korraldata, kuid muu elu on nii nagu ikka (Rootsi variant).