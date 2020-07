Mõnelgi arengumaal ei tähenda pandeemiast tingitud liikumispiirangud inimelude päästmist majandusraskuste hinnaga, vaid hoopis mõlemat korraga: nii näljast tulenevaid surmajuhtumeid kui ka endiselt peatamata viirust.

Oma töö, arenguprojektide mõju hindamise raames kuulen ma küsitluste kaudu Etioopia vaeseimate elanike arvamusi. See on riik, kus üle 40% elanikel pole endiselt võimalust käsi pesta, kuid mis on viimaste kümnendite jooksul kasvanud kiiremini kui peaaegu ükski teine riik maailmas. Kuni sel kevadel puhkes pandeemia.