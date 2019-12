Kuidas Eesti populaarseima partei liider Kaja Kallas ennast täna lolliks tegi

Ehkki poliittsirkust on niigi palju, otsustasime siiski sündmusest teha uudisnupu, kuivõrd Eesti populaarseima partei liidri ootamatud ratsukäigud on selgesti uudisväärtuslikud, olgu need nii totrad kui tahes.

Teates sisaldus veel paar tsitaati parteiliidrilt, kus meenutati Mart Helme lamedaid raadiolausungeid Soome peaminstri kohta. Kuivõrd pressiteate pealkiri ja juhtlõik ei kõlanud kuigi hästi kokku – esimene väitis sündmuse toimuvat täna ja teine homme – helistasin kohe teate all märgitud numbrile. Sealt ei vastanud esimese valuga keegi, ent varsti helistas tagasi varahommikuse häälega reklaamimees, kes kinnitas, et sündmus leiab aset ikka täna ja kindla peale.





Kaja Kallas ei kehastu täna Haaberstis asuva Maxima toidupoe kassapidajaks. Kahjuks on toimunud möödarääkimine tänaseks planeeritud sündmuse asjaoludes. Kaja Kallas tutvub kassapidajate tööga põhjalikumalt lähitulevikus, mitte ühekordse meediasündmusena. Algatuse esialgne mõte oli tutvuda teenindussektori tööolude täpsemate nüanssidega ja rõhutada, et iga amet on väärtuslik. Vabandame tekkinud arusaamatuse pärast.





Kell 13.52 saatis Delfi fotograaf Haabesti Maximast foto, millel seisab nõutu ilmega reklaamimees, kes näitab sedasama pressiteadet ekraanilt. Sündmus ongi ära jäänud!

Haabersti Maxima Foto: Rauno Volmar





Piltidel näeb veel kurvalt käsi laiutavat Haabersti linnaosavanemat Adre Hanimäge, kes on teadagi Keskerakonna liige.

Haabersti Maxima Foto: Rauno Volmar





Mis asi SEE oli?



Mis see siis nüüd õigupoolest oli? Jättes kõrvale kogu selle „meediasündmuse” halenaljakuse, jättes targutamata, kas olnuks mõistlik juba välja käidud plaaniga ikkagi lõpuni minna, joonistub välja üks väga halb asi: Eesti populaarseima erakonna kontor ja juht ei astu sugugi ühte jalga.

Erakonna juhi nimel läkitab pressiteateid reklaamibüroo, erakonna kontoril ei ole infot, miks, kelle kutsel, kelle algatusel, millisel eesmärgil aktsioon toimub. Planeerimine, leebelt öeldes, võiks olla terasem, juhi ja büroo suhtlus tihedam. Ega see pole mingisugune hipilaager, see on Eesti populaarseim partei. Poliitika on tõsine asi.



Eksprompt-otsustamine, kohapeale minemine, tähelepanu juhtimine, karjumine ja vilistamine, geriljataktika rakendamine, lippude ja plakatitega vehkimine on väga, väga hea poliitika tegemise vahend, aga seda peab ikka natuke tõsisemalt võtma. Eriliselt rumal on seejuures erakonna kontori hilisem väide, et tegemist on mingisuguse "arusaamatusega", "möödarääkimisega". Nii see polnud: esimene info plaanist tuli toimetusse juba eile õhtul, kui Kaja Kallas ajakirjanikule intervjuud andes põgusalt oma järgmise päeva kavast rääkis. Kutse kassasse tööle tulla esitas hoopis Maxima, see polnud ei Kaja Kallase ega ka erakonna algatus.