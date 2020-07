-Mitmed epidemioloogid soovitasid Venemaal lükata põhiseaduse muutmise referendumi sügisesse. Miks sellega sedavõrd kiire oli?

Epideemia tõttu seda lükati mõned kuud siiski juba edasi, sest algselt oli see plaanis läbi viia aprillis. Aga millest kiirustamine? Arvamusküsitlused -muuhulgas ka võimude poolt korraldatud küsitlused- on näidanud Putini populaarsuse langust. Kuid kõik need referendumile pandud 160 parandust on vaid ühe küsimuse suitsukatteks: kas olete Vladimir Putini eluaegse valitsemisega nõus? Sellele küsimusele jaatava vastuse saamine muutub iga kuuga aina keerulisemaks. Venemaal on füüsik ja matemaatik Sergei Špilkin, kes lõi meetodi valimiste analüüsimiseks ning mis võimaldab matemaatiliselt määrata kindlaks võltsimiste ligikaudset ulatust. Tema analüüs näitab, et 1. juuli referendumi poolthäältest pooled olid võltsitud. Sügisel oleks vaja läinud veelgi suuremaid jõupingutusi, et režiimile vajalikku tulemust saada. Kremlis teatakse suurepäraselt millised meeleolud rahva seas levivad, eriti noorema põlvkonna hulgas.

-Youtube'is ja sotsiaalmeedias kogusid reklaamid, milles vene staarid kutsuvad üles inimesi põhiseadusmuudatuste poolt hääletama ülekaalukalt negatiivseid kommentaare. Oli vaid mõni üksik positiivne reaktsioon. Kas Kremlis tekitab muret, et tänane noorem põlvkond on enamuses režiimi vastu?