Külvi Peterson: perearst on praegusajal pereliikme ja pihiisa rollis

Suurim väljakutse perearsti töös on igapäevase töö mahuga hakkama saamine. Inimestel on väga palju erinevaid muresid ja igapäevane töö hõlmab suuresti mittemeditsiinilist nõustamist täiesti seinast-seina teemadel - alustades kosmeetiliste probleemidega ja lõpetades sellega, kas patsient läheb suusareisile või mitte.

Kuidas saab perearst üldse anda asjalikke nõuandeid - mis eriti tähtsad praegu, kui tervishoiutöötajad on tähelepanu keskmes - kui tal pole aega oma patsiente tundagi?

Osta artikkel või vormista tellimus ja loe lähemalt!