Lapsevanem: Harku vald tahab sel talvel sundida sajad lapsed lähimast bussipeatusest 2,5 km läbi metsa kooli marssima

Oleme Muraste kooli hoolekogu, õpetajate ja teiste lapsevanematega pea aasta üritanud Harku vallavanem Erik Sandlalt vastust saada – kas sellest sügisest hakkavad tõesti Muraste Kooli põhikooliosa lapsed käima Meriküla kompleksis, kuhu viib ainult üks kitsas, valgustamata ning jalakäigurajata Tilgu tee. Nüüd siis lugesime valla vastust ministeeriumi sarnasele päringule ja ongi selge, et vallavanem Erik Sandlal on laste turvalisusest täiesti ükskõik, et saaks vaid oma ebaõnnestunud tehingute tõttu üleliigseks jäänud kinnisvara mehele panna.

Fakt on see, et sügisel ei vii Meriküla hooneni ühtegi teed, kus sajad lapsed saaksid turvaliselt jala või rattaga liigelda ning kitsuse tõttu on see ka autodele ja koolibussile ohtlik.