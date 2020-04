Kriisiajal on tugeval sõltumatul ajakirjandusel väga oluline roll. Meedia peab andma kiirelt ja mõjusalt edasi elutähtsat informatsiooni, märkama probleeme, neile tähelepanu juhtima ning olema vajadusel ka kuulaja rollis.

Julgen kindlalt väita, et Eesti meedia on käitunud käimasolevas kriisis äärmiselt vastutustundlikul. Oluline informatsioon on kiiresti jõudnud inimesteni ning probleemidele on nende tekkimisele juhitud koheselt tähelepanu. Selle juures ei ole unustatud tegeleda ka süvitsi mineva uuriva ajakirjandusega, mis oma töömahu ja kulude poolest on juba iseenesest suur väljakutse.