Helmed ise on jätnud korduvalt ajakirjanike küsimustele vastamata. Küll ei sobi neile ühel päeval ERR-i ajakirjanik Johannes Tralla, küll teisel Postimees, kolmandal on probleem Delfiga. Kõige selle taustal kõlab mantrana suure lombi tagant Eestisse imporditud väljend - libauudised. Ka peaminister Jüri Ratas on kuulsust kogunud oma viisiga anda küsimustele ümmargusi vastuseid, mis sisuliselt tähendab neile mittevastamist. Ratas teeb seda rõhutatud viisakusega, viimasel ajal ka kerge irooniamuigega suunurgas. Tulemus on ent sama. Avalikkus ei saa vastuseid olulistel teemadel nagu juhtus ka Porto Francole sooduslaenu andmise küsimuses.

Laias laastus on poliitikutel ajakirjanduse päringutele mittevastamisel kaks põhjust.