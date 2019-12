Lauri Hussar: Presidendi kõne oli inimesi ühendav. See näitas, et riigipea uusaastatervitus on vajalik

Kriitikud on märkinud, et selle žanri keerukus, öelda korraga kõike ja samas jääda üdini positiivseks, on nii suur, et sellest tervitusest võiks üldse loobuda. President Kersti Kaljulaidi seekordne uusaastapöördumine on vastukaaluks skeptikutele kinnitus sellest, et riigipea uusaastatervitus on vajalik.

Lisaks sellele, et tegu on aasta kõige vaadatuima telesaatega, on see hetk ka tagasi- ja edasivaatamiseks ning võimalus öelda välja olulist, mis võiks anda teekaardi kogu algavale aastale. Sellel aastal tabas Kersti Kaljulaid igati pakku, kui tõi kokkuvõtvalt lõppenud aastast välja nii rõõmu kui muret ning andis oma näpunäiteid, kuidas teravate vastandustega toime tulles Eestit paremaks teha.

Ning veelgi olulisem, presidendi viis inimestega rääkida oli ühendav, mitte seniseid vastandusi süvendav.