Lauri Läänemets: poemüüjast peaministriks saamine peaks olema Eesti unistus

Just nimelt igast müüjatüdrukust, bussijuhist Valgas, Narvas või Räpinas elavast mehest või naisest võiks saada Eesti peaminister, kui tal vaid tahtmist oleks. Kellest siis veel kui mitte tublist Eesti inimesest?

Alternatiiv poemüüjale tähendaks ühiskonda, kus poliitiline eliit end taastoodab, tipp-poliitiku kohti ostetakse suure raha eest ja kui sa pole õigesse perekonda sündinud, siis sinu tase ongi olla lihttööline. Vastupidi Helmele usun mina, et igal inimesel on väga palju meie riigile anda, ja olen õnnelik, kui riiki juhtima ei pääse mitte ainult eliit, vaid meil kõigil on selleks võimalus.