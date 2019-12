Lauri Läänemetsa soovitus Ratasele: tõde kuuleb pigem Jüri Luige, kui Helmete käest

Valitsusjuht pidas eelmisel nädalal ise vajalikuks ise välja hõigata, et ta ei lähe 24. veebruaril vabariigi aastapäeva vastuvõtule, tuues küll presidendi kutse tagasilükkamise ettekäändeks koolivaheaja. Ratast „tõlkima" tõtanud rahandusminister Martin Helme nimetas peaministri boikoti põhjusena välja hoopis presidendi enda, kes lammutavat institutsiooni ja poliitilisi kultuuri norme. Pehmelt öeldes on see kentsakas, kui provotseeri, eskaleeri, inspireeri-mees moraliseerib poliitilise kultuuri ja kirjutamata reeglite üle.

Kõik, kes vähegi Eesti poliitikat jälgivad, teavad, et kahe riigijuhi sügav vastasseis sai alguse presidendi hinnangust, et Jüri Ratase juhitud valitsus on oht Eesti põhiseaduslikule korrale ja Eesti julgeolekule. Kersti Kaljulaid ütles seda vahetult pärast Mart Helme kurikuulsat avaldus Soome ja Soome peaministri suunal.

See ongi presidendi roll