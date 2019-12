Lauri Laats: Eestil tasuks teha kavala roti aastal rehepappi

Maailma liidrid on asunud hoolikalt ettevalmistusi tegema, et oma positsioone tugevdada ning mitte mingil juhul neist ilma jääda. Aga ehk ongi käes ajajärk, kus segadustel pole lõppu, äkki on tähtede seis just praegu selline?

Olgugi eestlased maailma kõige uskmatum rahvas, siis sellele vaatamata müüb Maalehe horoskoop mühinal, Mangiga või Mangita, Pauksoni „Astroloogiline abimees" jõuab ikka korraks müüduimatute raamatute edetabelisse ning uusaastaööl valatakse ikka õnnetina. Ja küllap ikka igaüks endale midagi leiab, mis täppi läheb - ega muidu ju ei usutaks. Nii on igati kohane aastale tagasi vaadates leida abi just vanade hiinlaste tarkustest.

Hiina mütoloogia räägib Nefriitkeisrist, kes korraldas 12 looma vahel võidujooksu Taevaliku Mere ühest otsast teise.