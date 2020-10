Kuigi tema poliitikast lahkumise tõenäosus oli suur, siis usuti ikkagi, et äkki veel see otsus ei sünni. Tema lahkumine poliitikast on kahtlemata järjekordne valus kaotus Kaja Kallasele ja Reformierakonnale.

Esiteks, Rõivas võis poliitiku ja peaministrina olla polariseeriv, meeldiv või ebameeldiv, aga kahtlemata ei jätnud ta inimesi külmaks.