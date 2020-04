Lauri Leesi: kambakas minister Repsile võiks praegu küll ära jääda

Saatele andsid tooni ka Reaalkoolile lähedalseisvad poliitikud, kuid ka sõpruskoolide esindajad. Kuidas võis see küll ETV-s juhtuda?

Usun, et see polnud saatejuhi taotlus, kuid nirult kukkus see välja ikkagi. … Ainult ühele dissidendist poisslapsele anti sõna. Ta arvas nagu minagi aastaid tagasi: „Kõik need riigieksamid on saatanast“. Selles Urmas Vaino telesaates rohkem mõistlikke sõnavõtte minu arvates polnudki.

Hetkel on Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja Madis Somelar valmistumas juba teiseks kambakaks Mailis Repsile (esimene kambakas tehti ära kohe pärast saadet ETV grimmitoas). Sotsiaalmeedias käib hr Somelari organiseeritud äge allkirjade kogumine haridus- ja teadusministri ettevõtmiste vastu.

Madis Somelar tuletab meile meelde Euroopa demokraatia põhitõdesid. Kuid ta unustab, et just samale demokraatiale tuginedes on Eesti rahvas valinud just selle parlamendi koosseisu ja andnud õiguse just selle valitsuse tegevuseks. Praeguses kriitilises situatsioonis saab Eesti haridust juhtida ainult üks inimene – Eesti Vabariigi haridus -ja teadusminister.