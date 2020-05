Lauri Leesi koolielu korraldajatest: juba antiikajal täheldati, et geniaalsus võib purskuda ükskõik millisest ajust...

Et täpne olla tsiteerin nimetatud inspektsiooni spetsialisti: Samuti soovitame filmida last nii, et ta ei oleks üheselt tuvastatav (nt selja tagant, kaugelt distantsilt, hiljem udutades jms). Teadlikumad vanemad võivad jagada videot ka nii, et see on nähtav vaid saajale ja ei ole alla laetav ja saavad selle hiljem ise ära kustutada. Juhul kui video funktsioon ei ole vajalik, siis soovitame kasutada ainult häälsalvestavaid programme.

Juba antiikajal täheldati, et geniaalsus võib purskuda ükskõik millisest ajust. Häälsalvestus kehalise kasvatuse virtuaaltunnis! See on juba midagi! …

Oleksin ülekohtune, kui suunaksin oma tänusõnad üksnes Andmekaitse Inspektsioonile. Sama tublid, kui mitte veelgi enam, on ka SA Innove spetsialistid. Nii näiteks laekus eelmisel nädalal koolijuhtidele riigieksami ringkiri tänavuste riigieksamite korraldamise erisustest.

Rubriigis ENNE EKSAMIT on punkt number 10, mis ütleb nii: Eksaminandil võivad eksamiruumis olla kaasas vajalikud ravimid ja kohane söök-jook, mille tarbimine ei sega teisi – ei lõhna tugevalt ega tekita müra.