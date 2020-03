Kui ma täna, 25. märtsi hommikul lugu kirjutama asusin, meenus et on märtsiküüditamise aastapäev. Ah et mis on ühist küüditamisel ja distantsõppel? On küll ühist. Toon näite.

Osta artikkel või vormista tellimus ning loe, mis pani isegi suurimat skeptikut e-õppe usku astuma!