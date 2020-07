Jutt tuleb varem Swedbankis töötanud Ulla Ilissonist ja talle märatud 6900-erosest kuupalgast. Minu esimene küsimus on: Kes on Ulla Ilisson ja miks ta Swedpangast lahkus? Kas ta lahkus, koondati või taheti temast lihtsalt lahti saada? Huvitav, kas see kõrge KOMISJON (vt Riigikantselei, Tippjuhtide kompetentsikeskus), kes daami kõrgele ametikohale soovijate hulgast välja valis, talle ka need kolm küsimust esitas? Riigikantselei kodulehel on kirjas küll nn kompetentsikeskuse viie liikme nimed, aga kas nad moodustasidki komisjoni või kutsuti kohale üks või paar haridusinimest, seda ma sealt välja lugeda ei oska. Üks asi on keskuse töötajad, teine asi komisjoni liikmed.