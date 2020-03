Terve veebruarikuu jooksul jäi USA meediakajastusest (ja selle järel siis ka mujal maailmas, mis viitasid USA meediaväljaannetele), et Vermonti senaator Bernie Sanders on USA eelvalimiste kontekstis „suur võitja“ ja paistab, et demokraadid on valmis kaugemale vasakule liikuma selles valimistsüklis.