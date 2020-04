Lauri Vahtre: Eesmärk on kujundada Ida-Euroopast mütoloogiline koletis, negatiivne silt, mille omistamine tähendab automaatselt häbimärgistamist?

Toome nad esile. Esiteks, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Poola, Horvaatia, Sloveenia, Tšehhi, Slovakkia, Küpros, Malta, Austria ja Leedu asuvat Ida-Euroopas. Teiseks, et Ida-Euroopa riikide arvamuse jagamine on automaatselt midagi häbiväärset või koguni, et Ida-Euroopa kui selline on otsast lõpuni midagi häbiväärset. Ja kolmas, nagu kirss tordil, seisneb selles, et iseäranis kohutav on jagada Ida-Euroopa riikide arvamust olukorras, kus isegi Läti oskab hoida „Põhjamaade ja kogenud lääne demokraatiate poole“. Nimelt sisaldub selles osutuses vaikiv eeldus, et Läti riik on midagi nii alaväärset, et temast maha jäämine on alanduse tipp. Seda nimetasingi eelnevalt olmelolluseks, mida ei tasugi õieti kommenteerida. Lätlased ei ole meist rumalam rahvas.