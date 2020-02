Leho Luigujõe: tee keskkonnale head, ära osta sõbrapäeval Aafrika roose!

Meeles tuleb ka pidada, et Rifti järved on kuulsad oma endeemsete kalaliikide poolest. Toiteainete rohkuse tõttu on paljud järveosad kinni kasvanud ning muutunud kalapüügiks sobimatuks. Enamus järvedest on kadunud suured loomad, nagu krokodillid ja jõehobud. Ühesõnaga lugu on väga kurb ning sellest on hakatud aru saama isegi Aafrika. Ka meil oleks selleks aeg!