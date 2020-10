Pärast viimaseid riigikogu valimisi kostub ikka ja jälle muret, et Eestis on vaba eneseväljendus ohus. Seda on pentsik kuulda, sest minu teada ei ela me Valgevenes ega Venemaal. Edasi hirmutatakse kord Ungari peaministri Viktor Orbàni, kord poolakatega. Võtke vabalt – erinevalt hõimuvendadest ei ole meil ühtegi väljaannet kinni keeratud.