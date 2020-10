LGBT ühingu avalik kiri peaministrile: sinu jaoks on kriis läbi, aga meie elame selles iga päev, kuni võimul on valitsus, kes võtab meilt kodus turvatunde

Sain just teada, et sinu loodud ja juhitud võimuliit jääb kõigest hoolimata püsima ja et oled otsustanud rahvahääletuse plaanitust varem korraldada. Ütlesid, et sinu jaoks on “abielu ainult mehe ja naise liiduna defineeriva rahvahääletuse nihutamine kevadeks EKRE suurim järeleandmine oma koalitsioonipartneritele”. Huvitav järeldus: konfliktis, mille EKRE ise lõi, annab EKRE nüüd suuremeelselt järele.

Mida sa teed meie riigiga? Eesti on lähiajaloos esimest korda pidanud tegelema pandeemiaga, sellele reageerimisega ja sellest tekkinud majandus- ja tervisekriisi ilmingutega. Kas ei oleks Eesti inimeste suhtes õiglane, kui need lugematud töötunnid, mis on sinul ja su võimuliidul EKRE väljaütlemiste klaarimiseks kulunud, kuluksid hoopis riigi kriisist väljatoomisele ning inimeste elu päriselt paremaks tegemisele? Rahvahääletusele kuluvat kahte miljonit eurot võiks ja peaks kasutama põhjendatumalt ja õiglasemalt.

Sa rõõmustad, et “rasked viis päeva on seljatatud, kriis on läbi”. Sinu jaoks sai kriis ehk tõesti läbi, kui tõstsid rahvahääletuse kevadesse, mil sinu erakonda ei ohusta mittekodanike häälte kaotamine. See näib trikina suunata EKRE hirmsad väljaütlemised sulle sobivale ajale ja seega on tegu erakonna kaalutletud ja iseka poliitilise otsusega. Ja selle taustal on veel eriti irooniline, et vähemusi vaenava rahvahääletusega edasi minnes oled sa teadlikult vähendamas teiste ühiskonnagruppide tähtsust ja panust Eestis, eelistades üht vähemusgruppi teisele. Kuidas see sidusa ühiskonna jutt kõlaski?

Sinu jaoks on kriis läbi, aga meie elame selles iga päev, kuni võimul on valitsus, kes võtab meilt turvatunde meie enda kodus. Stressi ja ohutundega elavad pereinimesed, koolinoored, sõbrad ja töökaaslased, kes peavad valitsuse vaenust hoolimata selles riigis oma igapäevaelu edasi elama. Mina ja mu kolleegid Eesti LGBT Ühingus oleme viimastel päevadel saanud hulgaliselt sõimavaid kirju ja kõnesid. Neid tuleb iga kord aina rohkem, kui su valitsuse liikmed ja nende mõttekaaslased aina julgemalt vaenu õhutavad. Me teame, et neid tuleb veel ja veel.

Valitsusliit ütles pressikonverentsil: “Me ei luba ühegi inimese väärikust alandada ega kedagi rünnata.” See rahvahääletus ja selle ümber käiv vaenamine ongi inimeste väärikuse alandamine ja ründamine! Kuidas muidu näha ettevõtmist, millega pannakse hääletusele miski, mis juba on perekonnaseadusega reguleeritud, kuid mis annab võimaluse ühte kogukonda vaenata? Sa ei ole kordagi küsinud inimestelt, kelle üle te otsustate, kuidas nad ennast tunnevad, kas see alandab või ründab nende väärtusi.

Eile ütlesid Riigikogu infotunnis, et Eestis on inimõigused ja vähemuste õigused kaitstud. Täna on need sõnad tühjad. Tühjaks on muutunud ka kõik eelnevad vähemuste kaitseks öeldud sõnad ja ka kõik tulevased, sest sõnad ei loe midagi, kui mitte ühelegi vaenulikule teole ei järgne mitte ühtegi tagajärge.