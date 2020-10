COVID-19 pandeemia oli justkui esimene suurejooneline selge hoiatus, et inimkond tegutseb planeedi turvalistest piiridest väljaspool. Teadusmaailmas on tõendatud, et metsloomadega kauplemine ja metsade ulatuslik raiumine vabastab erinevaid patogeene oma loomulikust keskkonnast ja suurendab zoonootiliste haiguste levikut. Muud keskkonnaprobleemid lisavad aina koormust juurde.