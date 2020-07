„Pöördugem tagasi 1721. aasta Uusikaupunki rahulepingu sätete juurde, mille kohaselt Rootsi võõrandas osa oma territooriumidest Venemaale, sealhulgas need, mida nüüd Eestiks nimetatakse,“ tegi Venemaa marurahvuslik poliitik Vladimir Žirinovski vaid pool aastat tagasi ettepaneku.

See lause ei peaks meid muidugi verest välja lööma, ent on üks mitmest pikemas näidete rivis, mis meenutab, kuivõrd ebatavaline ja habras nähtus on maailma areenil tilluke Eesti vabariik. Täielik anomaalia. Meie, miljon eestlast, oleme enam kui 7 miljardi inimese kontekstis mitte ainult vähemus, vaid tolmukübe.

Just seetõttu peaksime meie hästi mõistma, mis tunne on olla väike vend, suhetes nõrgem pool, tagakiusatu. Vähemus.

