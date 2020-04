Liia Hänni: eriolukord venib pikaks? Sel juhul tuleb kaasata riigikogu

Paar päeva tagasi avalikustas eriolukorra valitsuskomisjon COVID-19 kriisi väljumisstrateegia kava, mis järgnevalt läheb valitsusele kinnitamiseks. Loogiline oleks oodata, et koos kavaga esitatakse ka selle üliolulise dokumendi arutelu kulg, kuid kahjuks jäi see olemata. Pole siis ime, et kava sisulise arutelu asemel on käivitunud vaidlus selle üle, milline on riigikogu võimalus kaasa rääkida. Valitsuse poolt on pakutud võimalust tutvustada kava riigikogu fraktsioonidele, opositsioon soovib kava arutamist täiskogu istungil. Kumba varianti eelistada?