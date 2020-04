Liina Kersna: valitsuse „tule eile meile“ kommunikatsioon

Teate teine lause kõlas: „Samuti kinnitati kabinetinõupidamisel otsus, et 31. augustini ei toimu Eestis ka avalikke suurüritusi." See oleks naljakas, kui see poleks nii kurb. Just taoline „tule eile meile" stiil on iseloomustanud valitsuse kommunikatsiooni kogu eriolukorra aja.

Ma ütlen teadlikult „valitsuse kommunikatsioon", mitte valitsuskommunikatsioon. Täna on need kaks erinevat mõistet. Olles üle kümne aasta töötanud valitsuskommunikatsioonis, neist kaheksa aastat valitsuskommunikatsioonibüroos valitsuse meedianõuniku, valitsuskommunikatsiooni direktori kui ka peaministri büroo juhina, tean, milliste põhimõtete järgi peab toimima valitsuskommunikatsioon. Avatus, ausus, vastutus, arusaadavus, erapooletus, põhjendatus, koostöö, uuendusmeelsus - need on valitsuskommunikatsiooni põhiväärtused, mis sõnastati juba 2000. aastate alguses. Milliseid sõnumeid me valitsuse ministritelt aga täna kuuleme?