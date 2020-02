Liis Reier pedagoogide tülist: ärme unustame peamist - eksamite kaotamisega tahetakse varjata õpetajate põuda

Ajakirjanduses on maad võtnud purelemine, hammaste näitamine ja võidujooks erinevate õpetajaid koondavate organisatsioonide vahel. Margit Timakov (Eesti Õpetajate liit, Tallinna ühisgümnaasium) ja Madis Somelar (Õpetajate ühenduste koostöökoda, Eesti Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate selts, Tallinna reaalkool) on korduvad nimed, keda haridusteemalistes kajastustes järjest sagedamini vastandatakse. Kusagil metsaveerel on ka haridus- ja teadusministeerium (HTM), kes vaheldumisi harvesteri ja kasina lisasöödaga metsaelu korraldada püüab.

Kogu arveteõiendamine sai alguse HTM-i koostatud kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõust (57 SE). Eelnõuga kavandati ühtsete ülesannetega põhikooli eksamite kaotamist. Näib, et eksamite kaotamisega püüti varjata Eesti hariduse peamist probleemi - professionaalsete õpetajate põuda.