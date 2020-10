Valijad, kellest umbkaudu 12 miljonit on juba hääletanud, jäid erakordselt suure poliitilise aktiivsuse ajal ilma haruldasest võimalusest näha kandidaate otseses võrdluses. Maailm ei näinud tulevärki, mida on omajagu kartma õpitud, ega ka diskussiooni, mis võinuks anda aimu Ühendriikide rahvusvahelisest rollist pärast presidendivalimisi. Kokku kolmest kasvas olnud väitlusest on seni toimunud ainult üks.