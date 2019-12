Linnar Priimägi: ärge tapke hapukurgitädi ehk käed eemale Keskturust

Miks me hävitame oma minevikku just selles, kus ta oli kõige huvitavam? Kellele kuradile oli tarvis toda Reidi teed? Kui ilus oli Kadrioru mereäärne algus oma iidsete puudega. Mis sest, et seal murul päevitasid roosade rinnahoidjatega matroonid. Ka nemad kuulusid linnapilti. Ning asemele saime ühe nn euroopa maantee. Kes sellest puudust tundis? Kas linn teenindab rekasid?