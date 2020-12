Ulmelisse projekti tehti üksjagu lihtsustusi ning Euroopa moodsaima idapiiri ideest jäi järele vaid tara. Koos siseministriga on aeg unustuste hõlma jätta ka kohustuslik ajateenistus.

Kohustuslik ajateenistus on täiesti ebavajalik sõda mittepidavale demokraatlikule riigile nagu seda on Eesti riik. See Nõukogude ajast jäänud viis mehi sundõppele allutada, poliitiku(te) huvides, on ajast ja arust, mis neelab kopsaka summa riigi eelarvest ja on sooliselt diskrimineeriv.

Saab ka vähem

Mitmes arenenud riigis kestab ajateenistus oluliselt vähem.