LUGEJA KIRI | Erametsaomanik: saabub looduskaitseinspektor. Ja sinuga on kõik

Metsa hooldati ja hoiti peremehelikult, et ka tulevastel põlvedel oleks sammas, millele toetuda. Vahele tuli nõukogude okupatsioon ja sellega koos natsionaliseerimine, kollektiviseerimine ja küüditamine. Peale maade tagastamist Eesti taasiseseisvumise järel oli lootus, et saan esivanemate tööd jätkata, kuid taas sekkus võim. Kuna Eesti riigil looduskaitse jaoks endal raha napib, toimub see kõik maal elavate inimeste rahakoti arvelt.

Minu omandis on Ida-Virumaal 18 hektarit metsa, kus küps palgimets moodustab enamiku. See mets on juba 20 aastat Muraka looduskaitseala koosseisus, mis omakorda on Natura 2000sihtkaitsevööndis. Teatavasti kehtivad erinevates kaitsevööndites erinevad keelud ja piirangud. Minu metsas kehtib täielik keeld igasugusele majandustegevusele. Keelatud on langenud puud oma süles välja tassida, samuti puhastada kraave võsast.