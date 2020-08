Ühed riigid käsivad, teised keelavad, kolmandad ei arva midagi. Isegi WHO ei jõua üksmeelele!Lisaks saime kevadel teada, et eriti hästi pidavat viirusi kinni püüdma sertifikaadid!

Halenaljakas on vaadata kaitsemaskidega maskeeritud tähtsaid poliitikuid ja muid tegelasi, kes annavad intervjuud vabas õhus, reporterist 3-4 meetrit eemal. Või siis maskiga tühjal staadionil üksi konutavat pealtvaatajat või maskiga inimest tühjal linnatänaval või maskiga seenelist metsas... Kas see on lihtsalt propaganda või pole neil tegelastel õrna aimugi viiruste levimisest ja maski toimest?