Oma varade seisu kaaludes näen, et oleksin oma rahale parem peremees kui riik või mõni keskpärane pensionifond, mis ei suuda raha väärtust isegi mitte säilitada, selle kasvatamisest rääkimata.

Pensionini on mul viisteist aastat minna, kuid nüüdseks ligi kahe aastakümne jooksul kogunenud teisele sambale otsa vaadates on juba ette selge, et mingeid suurejoonelisi plaane vanaduspõlveks teha ei tasu. Kogunenud eurosid on napilt alla kümne tuhande. Kui naiste oodatav keskmine eluiga on mõni aasta üle kaheksakümne, siis millist igakuist lisa pakub kümme tuhat eurot ligi kahekümneaastase pensionipõlve korral? Kes arvutada oskab, näeb isegi - see on naeruväärne.