LUGEJA KIRI | Mare Rossmann: PISA tulemuse toonud vana õpetaja on endiselt armas, aga jätkuvalt palgavaene

Meil ei ole enam tagasiteed algoritmide-eelsesse aega. Ka õpetaja on ainult inimene, temagi väsib ja vananeb.

Ja kuna noori õpetajaid tuleb vähe juurde, siis töötab koolis ka täna vanemaid õpetajaid, kes jagavad õpilastele teadmisi, mida nad ise omal ajal on koolis õppinud ja teevad seda sellisel moel, mis jätab vähe ruumi vastuvaidlemisele või teisiti mõtlemisele.

Kõva selge häälega panevad nad õpilastele peadesse raudkindlaid teadmisi ja õpilased vormistavad need vastustena PISA testi küsimustele.

Ka pisa testi loojad otsivad võimalusi, kuidas neid kaasajastada.

PISA testi üks loojatest Andreas Schleicher on öelnud,et pisa test näitab, kuidas harida inimesi, kes on käsutäitjad nagu teise klassi robotid.

Ta ei mööna seda, tähendab olla inimene. Iga inimene on segu heast ja halvast, aga mitte keegi pole selles maailmas elamiseks liiga hea ega liiga halb.

Oli traditsiooniline perekond

Pikka aega oleme elanud teadmises, et õnneliku elu alus on teha tööd 8-st 5- ni, saada selle eest head palka; et elamisväärse elu juurde kuulub ka perekond, mis koosneb emast, isast ja lastest.