Mees, kes ilmub avalikkuse ette seelikus või kleidis, jalas sukad ja kõrge kontsaga kingad, peas tutike, tembeldatakse sekunditki mõtlemata heal juhul veidrikuks, halvemal juhul perverdiks või transvestiidiks (see viimane on paljude inimeste meelest selgelt normist hälbiv, naeruvääristamistki vääriv). Miks nii? Mis on pildil valesti? Pealiskaudsel vaatlusel näib, et tegemist on meeste ahistamisega.