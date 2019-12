LUGEJA KIRI | Riho Kangur: tahaksin olla soomlane. Eestis ei ole riigimehi ega valitsust

Miks? Sellepärast, et Eesti Vabariigis ei ole riigimehi, hullemgi veel – pole enam isegi valitsust!

On lihtsalt üks punt kloune, kes tantsivad mõnede arulagedaid avaldusi tegevate tegelaste taktikepi järgi, sealjuures aeg-ajalt näpuga vibutades, kohtlaselt naeratades ja vabandades.

Olukord on muutunud tegelikult täiesti skisofreeniliseks: siseministri kohal olev eakas inimene kujundab kord kaitse-, siis välispoliitikat. Peaministri kohal olev ümmarguse näo ja jutuga endine autopesija on võimu külge kleepumise nimel muutunud plastiliiniks ja muudkui vabandab. Välispoliitika eest vastutav minister oskab vaid öelda, et noh, jõulude eel ei oleks küll seda prohmakat vaja olnud.