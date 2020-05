Kuna olen viiruse kohta uudiseid lugenud nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik, tuli mulle üllatusena, et tegelikult ei olegi võimalik bussiga „maale” sõita. Minu sihtkohta Viljandisse käivad aga rongid. Tore! Olin kuulnud hoiatust, et üle poole maast tuleb siiski bussiga sõita. Aga minna oli vaja. Olin varustatud nii maskide kui ka kaitsvate kinnastega ja selleks et kõige paremini 2 + 2 reeglit täita, ostsin I klassi pileti. Trükkisin selle välja, et tõendamine oleks mugavam ja kontaktivabam.

Üllatused algasid vagunis kohe.