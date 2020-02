LUGEJA KIRI | Vana kooli õpetaja: koolis tuleb eristuda andekuse, mitte „ägedate” riietega

Paljud klassikaaslased ei mõistnud teda, mõned olid isegi avalikult vaenulikud. Ta tundis ennast halvasti ja vahetas kooli.

Mis ma oskan öelda? On olnud aegu, kus noored on tahtnud olla ühtemoodi riides. jäljendades poplauljaid ja teisi oma iidoleid. Mulle tundub aga, et praegu on aeg, mil noored pigem ei taha sulanduda hallis massi,vaid tahavad erineda ja teevad seda riietuse abil.

Eristumiseks on siiski ka palju teisi võimalusi. Leia üles oma tugev külg, olgu selleks siis nutikus, väledad jalad, kaunis lauluhääl või mida iganes. Kui oled juba looduse poolt loodult teistest erinev, siis seda koolis erilise riietumistiili abil rõhutada ei ole hea mõte. Õrnas eas noored ei tarvitse veel mõista, et erinevus rikastab meid kõiki.

Kui seda metsa ees ei oleks...