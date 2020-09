Räägi, mis sa räägid, ikka on hea tunnetada, kui vaatad kergelt imestades, kuidas ülejäänud maailm sul sabas sörgib. Nii kirjutas majandusleht the Economist pika ülistusloo digitaalsele valitsemisele. Eestit seatakse eeskujuks nii Suurbritanniale (kuidas kontakteeruda koroonahaigetega) kui USA-le (Eesti isikukoodidel tuginev registreerimissüsteem jätaks ära väga palju probleeme novembrikuistel USA valmistel). Kujutage ette, keegi Eestis ei pidanudki seisma töötutoetuste saamiseks järjekorras tänaval, imetleb sama väljaande juhtkiri. Kui Eestis koha peal ka tundub, et tiiger on ammu ahjule lebama jäänud, toob kunagine töö IT vallas mainedividende siiamaani.

Aga Ameerika valimistest rääkides... mis saaks küll ühes demokraatias põhjapanevalt valesti minna? Küsimus on muidugi retooriline.