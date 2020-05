Maasikakasvataja Jüri Ratasele: oleme kuulnud, et olete korralik inimene. Raha me ei palu, lubage lihtsalt naasta tavapärase töö juurde

Kui viimati nägime, ütles Irina, et tuleb peagi tagasi ja korjab mu marjad kenasti ära. Praegu on marjad juba täitsa olemas. Rohelised veel, seda küll, aga õige pea hakkavad värvi muutma. Niiskust olen ma saanud, nüüd lubas päike ka aidata. Ühesõnaga, hea Jüri, varsti on marjad valmis. Kuulsin aga, et Teie ei taha Irinat mu marju korjama enam lubada. See teeb mind väga murelikuks. Linda ja Ulvi on ka tublid korjajad, aga ei jõua sellest suurest põllust üle käia, kus kasvame. Hirm ja teadmatus tuleviku ees on suur. Kardan, et minu marjad jäävadki tänavu põllule.

Kuulen ju, mida inimesed ümberringi räägivad.